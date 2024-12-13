Виктор Орбан выразил надежду на рождественский обмен пленными между Россией и Украиной

По словам премьера Венгрии, это «может осчастливить сотни или тысячи людей» Россия согласилась на масштабный обмен пленными с Украиной на Рождество, а Украина отказалась, но надежда на это пока сохраняется, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в утренней программе радиостанции Kossuth.
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