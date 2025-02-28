В Ставрополье члены армянской диаспоры угрожают больной раком матери 6 детей. Покалечили многодетного отца и его сына

Выдавать автоматы тем семьям, против которых идёт угрозы и репрессии. Таких подлецов нужно кончать на месте ! Есть надежда, что русская община поможет и обьеденит народ. Руководство школы должно быть изгнано из школы и без права занимать любые должности в учреждении образования.

Alex Nемо

МВД частично право. Административного дела по указанным фактам там не предусматривается. - Там должно быть заведено дело в соответствии с УК РФ, по меньшей мере, о нанесении тяжких телесных группой лиц по предварительному сговору. Хотя отдельные элементы указывают на покушение на убийство (УК РФ, Статья 30 пункт 1 согласно разъяснениям статьи 15 УК РФ), плюс есть явные признаки в соответствии с УК РФ, Статья 282 пункт 2. - Жаль что статья о бандитизме удалена из современной версии УК РФ, а так вполне себе подходила бы. Хотя конечно вполне подходит Статья 210 на замену, поскольку преступление совершалось устойчивой преступной группировкой (ОПГ) ... - Русских в Ставрополье что совсем не стало? Соберитесь и объясните уродам совместными усилиями что оне не у себя в вахана-пещерах-аулах, так чтобы понятно им стало!