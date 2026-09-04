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Мировое обозрение

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У «справедливой карты мира» обнаружились разные границы для Китая, Индии и Ближнего Востока

У «справедливой карты мира» обнаружились разные границы для Китая, Индии и Ближнего Востока

Проекция Equal Earth, которую Генассамблея ООН рекомендовала к использованию в качестве «справедливой» альтернативы привычным картам мира, столкнулась с неожиданной дилеммой: единого варианта политической карты у проекта просто не существует.

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