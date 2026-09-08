Россиянам назвали признаки дипфейка во время видеозвонка

Преподаватель онлайн-магистратуры «Искусственный интеллект» ФКН НИУ ВШЭ Никита Карагодин рассказал, что дипфейк во время видеозвонка могут выдать рассинхронизация губ и речи, слишком гладкая кожа, размытые волосы и необычное моргание.