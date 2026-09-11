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Вирусные фрагменты в геноме предсказали ответ на химиотерапию при лейкозе

Вирусные фрагменты в геноме предсказали ответ на химиотерапию при лейкозе

Активность древних вирусных последовательностей в геноме человека может помочь точнее предсказывать, ответит ли острый миелоидный лейкоз на стандартную химиотерапию.

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