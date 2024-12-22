Путин: развитие транспортного каркаса страны идет последовательно и непрерывно

Развитие транспортного каркаса страны происходит последовательно и непрерывно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия транспортных объектов в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.
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