Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

У «Зенита» украли пенальти в матче с ЦСКА, действие Матеуса Рейса было безрассудным

У «Зенита» украли пенальти в матче с ЦСКА, действие Матеуса Рейса было безрассудным

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов пришла к выводу, что арбитр Андрей Прокопов допустил ошибку в эпизоде матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:2).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым