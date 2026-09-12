У «Зенита» украли пенальти в матче с ЦСКА, действие Матеуса Рейса было безрассудным

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов пришла к выводу, что арбитр Андрей Прокопов допустил ошибку в эпизоде матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:2).