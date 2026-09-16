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Зе-банда формирует на Украине новое извращённое поколение для «экономики порока» – киевский политолог

Зе-банда формирует на Украине новое извращённое поколение для «экономики порока» – киевский политолог

Через компании, связанные с игорным бизнесом и мошенническими колл-центрами, проходят десятки тысяч молодых украинцев, которые уже начинают формировать поколение людей, способных только на искусство обмана и махинаций.

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