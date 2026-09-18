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Жительница Бурятии пропала несколько дней назад и не выходит на связь

Жительница Бурятии пропала несколько дней назад и не выходит на связь

73-летняя женщина пропала в селе Верхний Жирим Республики Бурятия. Последний раз ее видели 12 сентября 2026 года, сообщает региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

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