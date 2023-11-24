Театр абсурда
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Театр абсурда

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Я против апартеида, но за некоторую рационализацию вопросов гражданства

Я против апартеида, но за некоторую рационализацию вопросов гражданства

Ошибка, которая нам уже аукается.   Политнавигатор В Крыму сельская стримерша получила от Украины $50 и отдала России $900 Несколько жителей Крыма привлечены судом к ответственности за дискредитацию ВС РФ.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошая статья.
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16 час.
N N
&quot;...чем свет стоит кляли российскую армию, руководство и всех граждан вместе взятых&quot; Да пусть контролирующие органы походят по статьям           Дзена с заголовками о стране, президенте и армии!  Вот улов-то будет. Потому что и Россию и Президента, действительно, клянут.
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16 час.
NN
N N
&quot;Злостные&quot; украинцы сейчас Крым заполонили. Руковордство этого не видит?  Не видит, как жгут релейные шкафы, как передают сведенеия о военных, как организуют нападения на военныхъ и членов их семей? как вообще алиллуйю поют стране 404? Таких собирать и высылать, без права возвращения в страну лет на 50! Нет, оюижать не надо. А предписать и проконтролировать выезд!
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16 час.

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