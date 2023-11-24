"...чем свет стоит кляли российскую армию, руководство и всех граждан вместе взятых" Да пусть контролирующие органы походят по статьям Дзена с заголовками о стране, президенте и армии! Вот улов-то будет. Потому что и Россию и Президента, действительно, клянут.

NN

N N

"Злостные" украинцы сейчас Крым заполонили. Руковордство этого не видит? Не видит, как жгут релейные шкафы, как передают сведенеия о военных, как организуют нападения на военныхъ и членов их семей? как вообще алиллуйю поют стране 404? Таких собирать и высылать, без права возвращения в страну лет на 50! Нет, оюижать не надо. А предписать и проконтролировать выезд!