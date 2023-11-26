Готовим ноготочки к Новому 2024 году: варианты блестящего маникюра

С наступлением Нового 2024 года многие из нас стремятся придать своему облику особенное волшебство. И что может быть лучше, чем начать с яркого и стильного маникюра? Отличный способ подготовить ноготочки к Новому году.
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