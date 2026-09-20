Зампред ЦИК: "Единая Россия" может получить конституционное большинство в Думе

«Единая Россия», судя по тенденциям предварительных результатов голосования за партийный список и в одномандатных округах, может получить конституционное большинство в Госдуме.
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