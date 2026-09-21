Наночастицы помогут доставлять лекарства прямо к очагам эндометриоза

Эндометриоз — хроническое воспалительное заболевание, при котором ткань, подобная эндометрию, разрастается за пределами матки.
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