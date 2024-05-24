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Группа «псы» поддержала благотворительный фонд помощи бездомным животным «НИКА»

Группа «псы» поддержала благотворительный фонд помощи бездомным животным «НИКА»

Группа «псы» записала песню в поддержку благотворительного фонда помощи бездомным животным «НИКА». Действие видеоклипа происходит в питомние и во владениях российских железных дорог (на платформах, в вагоне электрички и т.

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