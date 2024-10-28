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Трамп дважды упомянул Путина и четыре раза Россию на митинге в Нью-Йорке

Трамп дважды упомянул Путина и четыре раза Россию на митинге в Нью-Йорке

Во время выступления политик говорил в основном о внутренних вопросах, но не обошёл стороной внешнюю политику США и украинский конфликт.

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