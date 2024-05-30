В Карачаево-Черкесии предложили создать два новых судебных участка

Два новых судебных участка предложили образовать в Карачаево-Черкесии, чтобы снизить нагрузку на действующих в республике мировых судей, особенно в свете роста числа поступающих на их рассмотрение гражданских и уголовных дел.
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