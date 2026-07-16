Итальянский ведущий НТВ Федерико Арнальди удивился, что русские наряжаются на Новый год даже дома. Он сравнил это с итальянскими обычаями, где такие традиции постепенно исчезают, и отметил сплоченность русских в праздновании Дня Победы.
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