Ведущий НТВ Арнальди раскрыл новогоднюю традицию русских

Итальянский ведущий НТВ Федерико Арнальди удивился, что русские наряжаются на Новый год даже дома. Он сравнил это с итальянскими обычаями, где такие традиции постепенно исчезают, и отметил сплоченность русских в праздновании Дня Победы.