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Царьград

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Ведущий НТВ Арнальди раскрыл новогоднюю традицию русских

Ведущий НТВ Арнальди раскрыл новогоднюю традицию русских

Итальянский ведущий НТВ Федерико Арнальди удивился, что русские наряжаются на Новый год даже дома. Он сравнил это с итальянскими обычаями, где такие традиции постепенно исчезают, и отметил сплоченность русских в праздновании Дня Победы.

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