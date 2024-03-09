Foreign Policy: США могут дать дипломатам свободу передвижения на Украине

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки намеревается расширить состав посольства в Киеве и предоставить сотрудникам дипломатического представительства больше свободы передвижения по территории государства.
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