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Спички - не игрушка

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Драма в суде: Оглашен приговор пенсионерке-рабовладелице Наталье Бутенко

Драма в суде: Оглашен приговор пенсионерке-рабовладелице Наталье Бутенко

Avia.pro - СМИ В Балашихинском городском суде 27 мая 2025 года завершилось громкое дело 62-летней Натальи Бутенко, которую прозвали «подмосковной рабовладелицей».

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