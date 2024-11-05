Снегопады сменятся дождями к концу рабочей недели в Воронежской области

Визит зимы в Воронежскую область будет весьма кратковременным и продлится до среды включительно. Какой будет погода в регионе на этой неделе, рассказал руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов.
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