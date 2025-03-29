Мужчину, который приставал к 8-летней девочке в Челябинске, не накажут

В полиции рассказали, кто он.В Ленинском районе Челябинска 8-летняя девочка возвращалась домой. Возле дома 134 по улице Барбюса с ней поравнялся мужчина с рюкзаком и начал задавать разные вопросы: — Сколько тебе лет? Как зовут? С кем ты живёшь? Девочка не реагировала, но и в подъезд не зашла.