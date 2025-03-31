Захар Прилепин Источник: Исторические личности Ежегодно с 2005 года в России драпируют Мавзолей ко Дню Победы.
Карен Шахназаров: для чего нужно драпировать Мавзолей 9 мая
Комментарии
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Владимир Алтайцев
сдохни, сука бандеровская, мразь с букетом ЗППП
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8 час.
Балу -
Если в государстве нет идеологии, в русле которой воспитывают детей, то их начинает воспитывать государство с чуждой идеологией...
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6 час.
Александр Третьяк
У нас полно либерастов во власти. Их от Мавзолея корежит как нечисть от иконы
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17 мин.
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