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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Карен Шахназаров: для чего нужно драпировать Мавзолей 9 мая

Карен Шахназаров: для чего нужно драпировать Мавзолей 9 мая

Захар Прилепин Источник: Исторические личности Ежегодно с 2005 года в России драпируют Мавзолей ко Дню Победы.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
сдохни, сука  бандеровская, мразь с букетом  ЗППП
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8 час.
Балу -
Если в государстве нет идеологии, в русле которой воспитывают детей, то их начинает воспитывать государство с чуждой идеологией...
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Александр Третьяк
У нас полно либерастов во власти. Их от Мавзолея корежит как нечисть от иконы
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