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Царьград

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26 пожаров за сутки в Подмосковье: 2 погибших и 10 эвакуированных

26 пожаров за сутки в Подмосковье: 2 погибших и 10 эвакуированных

В результате 26 пожаров, произошедших за сутки в Московской области, погибли два человека, один пострадал, ещё 10 были эвакуированы.

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