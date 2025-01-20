РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Доцент из Ростокина дирижировала хором, спевшим гимн России на Эльбрусе

В столице Кабардино-Балкарии городе Нальчик при поддержке Российского музыкального союза состоялся Первый хоровой конкурс-фестиваль «Эльбрусский хорофон», в рамках которого произошло уникальное событие — на высочайшей горе Европы прозвучал гимн России.

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