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Царьград

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Гонка за Марс начинается? "В России есть поиск нового пути космического развития" - Мацук

Гонка за Марс начинается? "В России есть поиск нового пути космического развития" - Мацук

Мечты о том, что на Марсе будут яблони цвести, популярны вот уже несколько десятилетий. Похоже, гонка за Красную планету начинается: о её освоении всерьёз говорят не только в США.

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