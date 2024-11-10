Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала жителям Украины конфисковать «собственность Владимира Зеленского и его выводка», выручка от которой с лихвой покроет требования киевского режима руками ЕС изъять у Москвы активы на $ 300 млрд.
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