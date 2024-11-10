Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Захарова: Украинцам проще конфисковать активы Зеленского, чем клянчить у ЕС $ 300 млрд

Захарова: Украинцам проще конфисковать активы Зеленского, чем клянчить у ЕС $ 300 млрд

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала жителям Украины конфисковать «собственность Владимира Зеленского и его выводка», выручка от которой с лихвой покроет требования киевского режима руками ЕС изъять у Москвы активы на $ 300 млрд.

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