Захарова: Украинцам проще конфисковать активы Зеленского, чем клянчить у ЕС $ 300 млрд

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала жителям Украины конфисковать «собственность Владимира Зеленского и его выводка», выручка от которой с лихвой покроет требования киевского режима руками ЕС изъять у Москвы активы на $ 300 млрд.