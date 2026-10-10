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Царьград

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СК Амурской области: женщина натравила овчарку на полицейского

СК Амурской области: женщина натравила овчарку на полицейского

30 сентября 2026 года в Амурской области 34-летняя женщина агрессивно отреагировала на действия полиции, которые пытались забрать ее детей.

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