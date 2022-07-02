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С фашизмом не шутят. Ряженых оккупантов едва спасли от растерзания жителями Донбасса

С фашизмом не шутят. Ряженых оккупантов едва спасли от растерзания жителями Донбасса

Руслан Мармазов © скриншот видео Классика советского кино В 1945 году, 75 лет назад, на экраны вышел фильм «Это было в Донбассе», созданный режиссером Леонидом Луковым на киностудии «Союздетфильм» (будущая киностудия имени Горького).

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