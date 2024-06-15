НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Назаров о словах Йортикки: «Построили забор на границе с Россией, сбежали из КХЛ, сели в лужу и начинают терять свой хоккей. Скоро будут проблемы во всей Финляндии»

Ранее экс-тренер «Амура» Йортикка связал трудности сборной Финляндии с отсутствием игроков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх