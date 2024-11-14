США и их союзники могут «ответить» России на якобы вовлечение северокорейских военных в боях на территории Курской области.
США пригрозили ответом РФ на «присутствие» военных из КНДР в Курской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
США с их партнерами давно НА Х...Й не посылали! Какое ваше собачье дело с кем РФ сотрудничает? У РФ и КНДР подписан и ратифицирован ДОГОВОР! У США и УкРуины есть подобный договор? ХЕР НА РЫЛО! А у Южной Кореи и УкРуины есть такой же договор? Опять ХЕР НА РЫЛО! О чем тогда этот дешёвый базар америксов? УкРуине можно поставлять оружие, засылать туда войска под видом наемников, наводить ракеты на объекты РФ, предоставлять спутниковые данные и т.д.? А кто определил, что это все можно? По этому ДОРГИЕ АМЕРИКАНСКИЕ "ДРУЗЬЯ", КРАСНУЮ ОБЛУПЛЕННУЮ КУЛЬТЯПКУ ВАМ НА ВОРОТНИК В ЧУГУННОМ ИСПОЛНЕНИИ ОТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, ЧТО БЫ БАШКА НЕ БОЛТАЛАСЬ И ВОРОТНИЧЕК НЕ МАЧКАЛСЯ.....
Ответить
16 час.
Игорь Васиков
Клоуны госдепа, любители громко пукнуть...
Ответить
15 час.
федор
Этот доходяга Саливан такой грозный аж жуть! Чучело пиндосовское а если тебе а лоб дать сразу сдохнешь или позвоночник в трусы упадёт?
Ответить
12 час.
Свежие комментарии