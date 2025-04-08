Желейные коты и десерты-растения: чем удивляют курганские рестораторы весной. Фото

В Кургане появляется все больше хайповых десертов, которые можно попробовать в различных заведениях. Например, в гастробаре Gosu предлагают десерт, который с виду — точная копия растения в горшке с землей.
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