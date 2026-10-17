Главный конструктор отдела космических ракетных комплексов группы компаний «Геоскан» Павел Пушкин заявил, что предприятие планирует запустить легкую ракету-носитель собственной разработки.
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