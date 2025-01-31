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Новости Липецка

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Липчанин из зависти изуродовал автомобили и имущество соседей

Липчанин из зависти изуродовал автомобили и имущество соседей

В Елецком районе суд вынес приговор 26-летнему жителю поселка Солидарность. Пьяный мужчина в июне 2024 года повредил три автомобиля, заборы трех домовладений, разбил окна чердака и испортил каркасный бассейн, бросив в него часть бетонной плиты, а также сломал шезлонги.

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