Липчанин из зависти изуродовал автомобили и имущество соседей

В Елецком районе суд вынес приговор 26-летнему жителю поселка Солидарность. Пьяный мужчина в июне 2024 года повредил три автомобиля, заборы трех домовладений, разбил окна чердака и испортил каркасный бассейн, бросив в него часть бетонной плиты, а также сломал шезлонги.