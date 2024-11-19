Сотрудники ОМК в Выксе получат до 30 тысяч рублей за привлечение новых рабочих

Выксунский завод Объединенной металлургической компании (ОМК) увеличил размер вознаграждения за привлечение новых сотрудников: теперь за каждого трудоустроенного знакомого выплачивают 25 тысяч рублей, а за привлечение высококвалифицированных специалистов на дефицитные профессии, среди которых электромонтер по ремонту и обслуживанию, инженер АСУТП, машинист крана или слесарь-ремонтник, — до 30 тысяч рублей.
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