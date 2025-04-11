Эксперт Бийчук: мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка

Телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка: они действуют в несколько этапов и пытаются вызвать доверие, сообщил директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук в беседе с РИА Новости.
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