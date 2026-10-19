Российский войска в ночь на 19 октября поразили в Киеве логистический центр, где производились и хранились детали для беспилотников и двигателей для крылатых ракет «Фламинго».
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