Животное, как сказал про него ВВП. Заявление одного из главных еврочиновников, председателя Европейского совета Шарля Мишеля о том, что Украина вступит в Европейский союз в 2030 году, наделало очень много шуму.
Людоед скоро сожрет самого себя полностью
Комментарии
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лина любимцева
Эк, как вы США уделали... А ведь верно!!👍👍👍👍
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3 час.
лл
лина любимцева
ТАК и есть!!
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3 час.
E
Ed
Украина это тот поросенок, который мечтает стать котлеткой на евростоле
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3 час.
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