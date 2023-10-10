Медвежий угол
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Медвежий угол

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Людоед скоро сожрет самого себя полностью

Людоед скоро сожрет самого себя полностью

Животное, как сказал про него ВВП. Заявление одного из главных еврочиновников, председателя Европейского совета Шарля Мишеля о том, что Украина вступит в Европейский союз в 2030 году, наделало очень много шуму.

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Комментарии
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лина любимцева
Эк, как вы США уделали... А ведь верно!!👍👍👍👍
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3 час.
лл
лина любимцева
ТАК и есть!!
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3 час.
E
Ed
Украина это тот поросенок, который мечтает стать котлеткой на евростоле
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3 час.

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