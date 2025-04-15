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«Если мужчина не зарабатывает 1 млн рублей в месяц, он нищеброд»: в сети бурно обсуждают новую звезду рунета с непомерными аппетитами

«Если мужчина не зарабатывает 1 млн рублей в месяц, он нищеброд»: в сети бурно обсуждают новую звезду рунета с непомерными аппетитами

Интересная жизнь с Vera Star Представьте себе: раннее утро, Госдума. На повестке дня — новый законопроект, по которому мужчина, зарабатывающий меньше миллиона рублей в месяц, должен держаться от женщин как можно дальше.

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Комментарии
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НК
Николай Кирбитов
Мужики не балуйте женщин,как собаки наглые.
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16 час.
Вадим Кузнецов
Существо женского пола, в принципе не пригодное к семейной жизни. Не знаю, какой мужчина польстится на такое. Она ни на что не пригодна, зачем она нужна?
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6 час.
Вадим Филин
Эта торговка промежностью окончит жизнь дешевой прституткой.
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5 час.
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