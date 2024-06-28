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Военное обозрение

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«У нас и в Польше хорошо получается: Варшава отказалась отправлять своих военных инструкторов на Украину

«У нас и в Польше хорошо получается: Варшава отказалась отправлять своих военных инструкторов на Украину

Польша продолжит подготовку украинских военных на своей территории.

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