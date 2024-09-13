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Попробовал подмазать полицию – не прокатило. Жизненный фейл мигранта

Попробовал подмазать полицию – не прокатило. Жизненный фейл мигранта

Как трогательна эта история про Умиджона Халилова, который решил, что в России всё можно купить за деньги, даже правосудие! Кажется, наш герой перепутал реальность с плохим фильмом, где все проблемы решаются пачкой купюр.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Теперь ишак хуйло усладжон будет петь петухом на зоне.
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2 час.
ТН
Татьяна Недогреева
Ах какое редчайшее событие! Не взяли взятку. Да об этом небывалом событии,конечно, надо сообщать.
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36 мин.
TB
Tatyana Boyko
Прибавилось честных что ли? Удивлена!
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22 мин.

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