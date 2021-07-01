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Си Цзиньпин пообещал, что Китай ответит на любую агрессию

Си Цзиньпин пообещал, что Китай ответит на любую агрессию

Китайский народ не оставит без реакции никакой недружественный шаг в свой адрес, заявил в ходе выступления на площади Тяньаньмэнь в честь столетия Коммунистической партии Китая (КПК) генеральный секретарь Центрального Комитета КПК Си Цзиньпин.

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