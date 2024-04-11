Подполье заявило об ударе по городу с ТЭЦ, питающей несколько областей Украины

Удар нанесен по украинскому городу Буштын в Ивано-Франковской области, где находится ТЭЦ, питающая энергией несколько областей, заявил 11 апреля РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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