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Подполье заявило об ударе по городу с ТЭЦ, питающей несколько областей Украины

Удар нанесен по украинскому городу Буштын в Ивано-Франковской области, где находится ТЭЦ, питающая энергией несколько областей, заявил 11 апреля РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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