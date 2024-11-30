МВД объяснило рейд в московском клубе данными о пропаганде ЛГБТ*

Полицейские провели рейд в московском клубе после сообщения о подозрительной активности. По данным ГУ МВД России по Москве, в заведении осуществлялась пропаганда идеологии запрещенного в России движения ЛГБТ*.
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