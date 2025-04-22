"Дешевый блеф". У Трампа нет карт для решения украинского вопроса

Русские играют с Дональдом Трампом в свои игры, Владимир Путин его использует, теша иллюзиями, а у самого президента США для решения украинского кризиса "нет карт", — считают эксперты, выступившие в программе "Завтрак у Рымановского".
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