Свой профессиональный праздник отмечают ветераны и сотрудники, чья работа связана с обеспечением конвоирования осуждённыхЗа минувший год подразделения Архангельской области осуществили 50 тысяч перевозок осуждённых по железнодорожным и автодорожным маршрутам и не допустили ни одного побега.