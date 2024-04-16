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Кудерметова отыграла у Крейчиковой сет и ушла с 1:4 в решающей партии

Кудерметова отыграла у Крейчиковой сет и ушла с 1:4 в решающей партии

19-я ракетка мира Вероника Кудерметова победила №24 Барбору Крейчикову – 5:7, 6:4, 6:4. Матч продолжался 3 часа 6 минут.

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