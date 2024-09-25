Дарвинизм – жертва или агрессор?

«РПЦ вслед за Чечнёй» – такого рода заголовки появились в СМИ после того, как на прошлой неделе священник Феодор Лукьянов, возглавляющий Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства, поддержал Муслима Хучиева (помощник премьера, в прошлом председатель правительства Чечни) в его призыве исключить теорию Дарвина из школьных учебников.