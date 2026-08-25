Украинский боевик приговорен к длительному сроку лишения свободы за преступления террористической направленности

Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора участнику украинских вооруженных формирований Асиму Рзазаде.
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