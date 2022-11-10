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Guardian: Арктике в ближайшие десятилетия грозит исчезновение льда в летние периоды

Guardian: Арктике в ближайшие десятилетия грозит исчезновение льда в летние периоды

Группа ученных в преддверии 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27) опубликовала отчет о состоянии криосферы, в котором утверждается, что арктика в течение десяти лет может "окончательно" лишиться морского льда в летние периоды.

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