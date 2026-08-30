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Татар-информ

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Четверых мужчин, чья лодка едва не перевернулась, спасли на Каме в Татарстане

Четверых мужчин, чья лодка едва не перевернулась, спасли на Каме в Татарстане

На Каме в РТ спасли четверых мужчин Фото: © канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС В Татарстане сотрудники МЧС спасли четверых мужчин, оказавшихся в опасности на Каме.

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